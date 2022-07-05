Erdoğan'dan Karadeniz'de tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."

"SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor."

"Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor."