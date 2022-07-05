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Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda görüşmeleri yoğunlaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz tahıl koridoruyla ilgili "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 19:42
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Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda görüşmeleri yoğunlaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Draghi ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, İtalya'da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter kazasında İtalya makamlarının verdikleri destekten dolayı Draghi'ye teşekkür etti. Toplantının gündemine yönelik konuşan Erdoğan, "Bugün stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz, dostumuz İtalya ile 3'üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantımızı icra ettik. 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantıları ilişkimizin detaylı biçimde ele alındığı en üst düzey platformu temsil ediyor. İş birliği imkanlarını geliştirilmesi üzerinde durduk. 2 Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık" diye konuştu. İtalya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, "Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla rekor seviyenin üzerine çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor. Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin 3'üncü toplantısını ve İş Forumu'nu sene içerisinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda da mutabıkız. Şirketlerimizi iş birliklerini arttırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalya ile tesis edilen askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayii iş birliğinin ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, "Bu alandaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin müşterek menfaatimize olduğu noktasında hemfikiriz. Gündemimizde terörle mücadelede iş birliği olarak ayrıca önemli bir yer tutuyor. Bu çerçevede İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumlar ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan ile göçün idaresi ve yasadışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Bu alandaki iş birliğimizi istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz. Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Bunların en önemlisi de Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması girişimidir" açıklamasında bulundu.

Draghi ile Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, "İtalya'nın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteği için kendilerine teşekkür ettim. Bölgemizdeki gelişmeler, Türkiye'nin birlik için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Esas olan bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa'ya sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" dedi. Zirve vesilesiyle Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi ve Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracına yönelik BM planı hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan ile ayrıca Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Görüşmelerimizde Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında deniz altı boru döşemesindeki iş birliğimiz dahil, enerji güvenliğine dahil ortak proje ve çıkarlara değindik" şeklinde konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı tahıl sorunu ve ihracatı konusundaki duruma ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, "Özellikle Karadeniz tahıl koridoru çok büyük önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenskiy'in, her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Zira bu tahılın dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok, fakat dünyada özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu BM çatısı altında Sayın Guterres ile görüşmek suretiyle de devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içinde de görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, "İtalya-Fransa-Türkiye arasında SAMP-T hava savunma sistemi konusunda somut bir adım bekleniyor mu?" sorusuna ise "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor" sözleriyle yanıt verdi.

"Son dönemde düzensiz göçmenler Yunanistan'ın uyguladığı baskı ve geri itme politikası nedeniyle deniz yoluyla Avrupa'ya geçiş rotalarını İtalya'ya çevirdiler. Bu konuda ortak bir mekanizma kurulabilir mi" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi: "Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde zaten bu geri itmelerde elimizden tüm gayreti göstererek bu insanları denizlerden kurtarıyoruz. Aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var."

Görüşmelerin sonunda Türkiye-İtalya arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 9 anlaşma imzalandı.

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