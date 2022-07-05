Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi

Uzman Çavuş Enes Özgül, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı.

Şehit asker Isparta Yetiştirme Yurdu'nda büyümüştü. Yurttan ayrıldıktan sonra askerlik görevine başladı.

Özgül'ün göreve giderken, vasiyetini yetiştirme yurdundan öğretmeni ile paylaştığı ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ömer Erman, Yetiştirme yurdunda, görev yaparken çocuğumuzdu. 2010 yılında reşit olunca ayrıldı. O tarihten bu yana hep görüştük. 31 Mayıs gecesi WhatsApp'tan yazdı. 'Kritik bir operasyona çıkacağım. Bu operasyondan dönemeyebilirim. Şehit olursam ismimin Isparta'daki kuruluşlardan birine verilmesini isterim' yazmıştı. Ben de 'İnşallah, sağ salim dönersin' dedim diye konuştu.

''Asker olmak hayaliydi, kendi isteğiyle asker oldu''

İsminin çocuk destek merkezine verilmesine sevindiğini belirten Erman, ''1 Haziran'da, 'Hocam sağ salim atlattık operasyonu, sorun yok' yazmıştı. Bunu ben Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz ile de paylaştım. Görüşmemizden 20 gün sonra, yaralandığını duyduk. Şehadet haberini alınca tekrar müdürüme ilettim. Müdürüm de Sayın Bakanımızla iletişime geçmiş. Isparta'da yeni yapılan bir kuruluşumuz vardı. Isparta Çocuk Destek Merkezi diye oranın adını Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olduğunun müjdesini de bugün bizimle Bakanımız paylaştı. Hüzünlüyüz, vatanımız sağ olsun. Asker olmak hayaliydi. Normalde 3413 sayılı yasadan devletin atamasıyla da yerleşebilecek bir çocuktu. Direk kendi imkanlarıyla asker olmayı seçti. İsminin çocuk destek merkezine verilmesine sevindim bana verilen vasiyetin yerine getirilmesi beni mutlu etti dedi.

Vasiyeti gerçekleştirildi

Şehit Enes Özgül'ün vasiyetinin öğrenilmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehit Enes Özgül'ün isminin çocuk destek merkezine verileceğini açıkladı.

Açıklamayı Twitter üzerinden yapan Bakan Yanık, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum paylaşımında bulundu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin camiye getirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafı konuldu.

Şehidin babası Ahmet Özgül ve kız kardeşi Esra Özgül, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bazı belediye başkanları ile şehidin yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından, İçişleri Bakanı Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı.

Askeri bandonun cenaze marşı eşliğinde Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen şehit Enes Özgül'ün naaşı burada toprağa verildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahla Kuvvetlerinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çelenk gönderdi.