Petrol fiyatları güçlenen resesyon endişeleriyle düşüşte

Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Benzin zammı iptal edildi
Benzin zammı iptal edildi
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e yine tahliye çıkmadı
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e yine tahliye çıkmadı
Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi
AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Çaya bir zam daha
Çaya bir zam daha
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Petrol fiyatları güçlenen resesyon endişeleriyle düşüşte

Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşüş gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 22:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Brent petrolün varili saat 22.00 itibarıyla yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü.

Merkez Bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırdı. Resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.

Güney Kore'de de enflasyonun neredeyse 24 yılın zirvesine çıkması, ekonomik büyüme ve petrol talebinin zayıflayacağına ilişkin kaygıları artırdı.

Petrol fiyatlarının Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen düşüş göstermesi dikkati çekti.

Norveç Petrol ve Gaz Birliği, ülkede enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikaların ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gittiğini duyurmuştu.

Grev bugün üç açık deniz sahasında başlarken, sendika çözüm bulunamaması durumunda 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmaların durdurulacağını açıklamıştı.

Norveçli enerji şirketi Equinor'dan yapılan açıklamada ise bugün başlayan grevin 27 bin 500'ü doğal gaz olmak üzere yaklaşık 89 bin varillik petrol eşdeğeri üretimi tehlikeye atabileceği bildirilmişti. Bu geceden itibaren kesinti beklenen üç sahanın toplam üretiminin ise günlük 333 bin varil petrol eşdeğeri olduğu belirtilmişti.

Şirket, 9 Temmuz'dan itibaren de 3 ayrı sahada daha grevin başlayabileceğini, buradan kaynaklanacak üretim kayıplarının ise henüz netleşmediğini duyurmuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde
Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde
Kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin lira oldu
Kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin lira oldu
Dolar 17 TL sınırında
Dolar 17 TL sınırında
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı
THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Bu Habere Tepkiniz

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Kitaplari/KPSS-Denemeler/
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Tuba Büyüküstün şaşırttı!

Tuba Büyüküstün şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, estetikli ünlülerin kervanına katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.