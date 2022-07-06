Bakan Ersoy: Türkiye burslarına 171 ülkeden 165 bin 691 başvuru yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) "11. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve 2022 Türkiye Mezun Ödülleri" programını gerçekleştirdi. Ankara'daki Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdullah Eren, 75 ülkeden 300 uluslararası öğrenci ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Ersoy, "Türkiye bursları ilk adımda eğitim, emek, azim ve ayrı düşmüş coğrafyalarla kucaklaşma hikayesi olarak başlamıştı. Atılan vizyoner adımların ardından Türkiye bursları şimdi ise küresel çapta bir başarı hikayesi olarak tüm dünya gençleri tarafından takip ediliyor. Programın başlangıcında 42 bin civarında başvurunun olduğu Türkiye burslarına bu yıl 171 farklı ülkeden 165 bin 691 başvuru yapıldı. 2021-2022 döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenci sayımız 2 bin 325'e ulaştı. Mezuniyet törenimizde bugün lisans, yüksek lisans, ve doktora düzeyinde başarı basamaklarında üst sırada yer alan 74 farklı ülkeden 300 öğrencimizi ağılıyoruz. Mezuniyet törenimiz aynı zamanda online olarak da yayınlanıyor. Geçtiğimiz yıl 60 ülkeden mezunlarımız ve aileleri canlı yayında mezuniyet törenine eşlik etmişlerdi. Bu sene de bizlere online olarak takip ederek mutluluğumuz paylaşan mezunlarımız ve alilerine sevgi ve selamlarımızı iletelim. Birleşmiş Milletlere kayıtlı ülke sayısının 209 olduğunu dikkate aldığımızda ülkemizde halihazırda 145 farklı ülkeden eğitimine devam eden 15 bin uluslararası öğrencilerin bulunması dünya çapında ne kadar geniş bir coğrafyaya ulaştığımızın en net göstergesi" şeklinde konuştu.

"Bugün Türkiye'de üniversite eğitimini alan 240 bine yakın uluslararası öğrenci var"

Bundan 10 sene önce Türkiye'de üniversite eğitimini alan öğrenci sayısının 20 bin olduğunu aktaran YTB Başkanı Eren, "Bugün Türkiye'de üniversite eğitimini alan 240 bine yakın uluslararası öğrenci var. Bundan 10 sene önce bu sayı 20 bin civarındaydı. 2012 yılında Türkiye Devleti'nin vermiş olduğu resmi burslar YTB eliyle Türkiye bursları markasına kavuşturulup yeniden formatlığında Türkiye'deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı 20 bindi. Türkiye 212 yılında uluslararası öğrencileri burslandırmaya başladı. Her sene artan bir şekilde sınav yaparak hangi ülkenin hangi alanlarda ihtiyacı olduğunu analiz etmeye çalışarak devletimizin ilgili kurumları, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız ilgili kültürel ve diplomaside çalışanlarımız olmak üzere hepsini görüş ve fikirlerini alıp Türkiye'nin ihtiyaçlarını da dikkate alarak bir burslandırma strtejisi güttük" dedi.

Bu sene mezun olan 2 bin 300'den fazla öğrenciden 300'ünü mezuniyet töreninde misafir ettiklerini ifade eden Eren, Türkiye Bursları programıyla her yıl yaklaşık 4 bin öğrenciyi burslandırdıklarını ve 2 bin öğrenciyi de mezun ettiklerini söyledi. Eren konuşmasında ayrıca Türkiye'den burs programıyla mezun olan öğrencilerin ülkelerinde Türkiye'ye ciddi katkı sağladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile YTB Başkanı Eren başarılı mezun uluslararası öğrencilere hediyelerini takdim etti. Tören sonunda mezun öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.