Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Hükümet kolları sıvadı: EYT için 3 formül
Hükümet kolları sıvadı: EYT için 3 formül
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Benzin zammı iptal edildi
Benzin zammı iptal edildi
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e yine tahliye çıkmadı
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e yine tahliye çıkmadı
Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi
AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Çaya bir zam daha
Çaya bir zam daha
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Hükümet kolları sıvadı: EYT için 3 formül

EYT'de milyonların beklediği adımlar atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da dahil yılsonuna kadar önlerindeki bütün dosyaları çözeceklerini, alternatif çözüm politikaları üretmeye çalıştıklarını söyledi. Gözler bu konuda yürüyen sürece, ortaya konulacak formüllere çevrildi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 06 Temmuz 2022 07:52
Yazdır
Hükümet kolları sıvadı: EYT için 3 formül

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kurulacak komisyon çözüm ve model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller üzerinde çalışıyor. Birinci adım olarak; Sözleşmeli personelin kadro sorunu çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar Komisyonu kurulacak. Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan oluşuyor.

EYT İÇİN 3 FORMÜL

Komisyon, bu tarihten önce çalışması olup emekli olmayan herkesin dahil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller ortaya koyacak.

Primi yetmeyenler için "halk", vakıf, sandıklar aracılığıyla "iş emekliliği", aylığın belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkanı sağlayan "kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik", süre tamamlanması gibi seçenekler değerlendirilecek.

EYT düzenlemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yükünü azaltacak hem de mağduriyetleri giderecek. Emekli olmadıkları gibi iş bulmakta da sıkıntı yaşayan binlerce kişi bulunuyor.

Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor. EYT konusunda ortaya konulan formüller, çalışmanın ne zaman tamamlanacağı başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözümü için nasıl bir formül bulunacak?

EYT konusunda AK Parti grubu ve bakanlıkça iki koldan çalışma yürütülüyor. Yıpranma hakkı olmayan ağır işlerde çalışanlara, emekliliğine 3-4 yılı kalanlara her yıl için yüzde 4-5 gibi bir oranda kesinti yapılarak erken emeklilik sağlanması seçenekler arasında bulunuyor. Ayrıca 50 yaş ve üstü çalışanlara iş imkanı için vergi, prim teşviki sağlanması, 9 bin gününü dolduran her 360 gün karşılığı dörtte birinin yaştan düşülmesi formüllerinin her biri teknik olarak değerlendiriliyor.

Kesintili, kısmi emeklilik nedir, dünyada uygulamaları var mı?

Kısmi emeklilikle 3600 gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında da kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 gün sigortalılık gününü bitirenlerin yaşa bakılmadan emekli edilmesi söz konusu.

Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bu modelde yaşı dolduranlar belirli bir kesinti miktarını kabul etmeleri durumunda kısmi erken yaşlılık emekliliğine hak kazanabiliyor. Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında yer alıyor.

Emeklilik için kay yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor. Örneğin Almanya'da 63 yaşını dolduranlar yıllık yüzde 3.6 oranında kesinti ile erken emekliliği talep edebiliyor. Emekliliklerine 3-4 yıl kalanlara her yıl için yüzde 4-5 gibi oran üzerinden erken emeklilik kesintisi yapılarak emeklilik imkanı verilebilir.

Prim günü dolmayanlar için bir çözüm olacak mı?

Prim tamamlama da EYT çalışmalarında konuşulan başlıklardan biri. Buna göre, Eylül 1999'dan önce işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5 bin 975 prim günü isteniyor. Bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmadan böylece emeklilik imkanı doğuyor. Eksik prim günleri borçlanarak tamamlanabilir.

KAPAT [X]

Doğum borçlanmasında her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma hakkı var. Eksik prim günleri isteğe bağlı sigortayla tamamlanması durumunda ödenecek prim günü sayısının kesinlikle 1260 günü geçmemesi gerekiyor.


Emeklilikte yaşa takılan kaç kişi var, bu kapsamda olanlar ne istiyor?

Belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı koşullarından herhangi birini tamamlayamayıp emekli olamayanların sayısı 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda.

8 Eylül 1999'da kadınlar için 20, erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim ödeme gün sayısı olan emeklilik koşulları değişti. Bu tarihten önce işe başlayan kadınlar için 40-58 ile erkekler 44-60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi geldi. Bu tarihten sonra işe girenler için de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı da 7 bine yükseldi.

EYT düzenlemesi 1999'dan sonra işe başlayanları kapsayabilir mi?

Sigorta başlangıç tarihi 1999 veya sonrasında olanlar için şu anda geçerli olan emeklilik koşulları değişmeyecek görünüyor. EYT ile ilgili düzenlemenin bu tarihten önce sigorta başlangıcı olan yaş şartı dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayanların yararlanması bekleniyor.

Yıpranma seçeneği nasıl işletilebilir?

Ağır işlerde, beden gücüyle çalışanlar için emeklilikte 57-58 yaş koşulunun yüksek olduğu sıkça dile getiriliyor. Özellikle yıpranma hakkı bulunmayan ağır işlerdeki işçilere erken emeklilik sağlanabilir. Bazı meslek grupları için yaş aşağı çekilebilir. Yaşı bekleyenlere prim ödemeden sağlıktan yararlanma imkanı sağlanabilir.


Hazan Ateş

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Doğum borçlanmasında kolaylık
Doğum borçlanmasında kolaylık
GSS borçluları için yeni bir düzenleme geliyor
GSS borçluları için yeni bir düzenleme geliyor
Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu
Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu
Bakan Derya Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yaptı
Bakan Derya Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yaptı
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Bu Habere Tepkiniz

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Acil Nakit İhtiyacınıza Sıfır Faizli 7500 TL

Acil Nakit İhtiyacınıza Sıfır Faizli 7500 TL

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=6&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faiz-7500tl_adv2113
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Kitaplari/KPSS-Denemeler/
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye 6.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 6.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 6 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Tuba Büyüküstün şaşırttı!

Tuba Büyüküstün şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, o kervana katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.