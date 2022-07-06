Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak

Tuba Büyüküstün şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, o kervana katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.