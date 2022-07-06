Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Dışişleri Bakanlığı 150 aday meslek memuru ve 30 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Temmuz 2022 08:08
Aday meslek memurluğu başvuruları 18 ila 29 temmuz aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu başvuruları ise 8 ila 12 ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı 150 memur alacak
Dışişleri Bakanlığı aday meslek memuru ilanı detayları için tıklayınız
Dışişleri Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak
Dışişleri Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 7 ila 18 kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız