Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor

Dodurga'daki belediye seçiminin kesin sonuçları açıklandı
Dodurga'daki belediye seçiminin kesin sonuçları açıklandı
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak
Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Tekrar 17 liranın üzerine çıkan Dolar yükselişini sürdürüyor
Tekrar 17 liranın üzerine çıkan Dolar yükselişini sürdürüyor
2022-YÖKDİL/2 başvuruları alınmaya başlandı
2022-YÖKDİL/2 başvuruları alınmaya başlandı
Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu
Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu
'1994 yılından bu yana en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi yapıldı'
'1994 yılından bu yana en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi yapıldı'
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu
Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Hükümet kolları sıvadı: EYT için 3 formül
Hükümet kolları sıvadı: EYT için 3 formül
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Benzin zammı iptal edildi
Benzin zammı iptal edildi
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e yine tahliye çıkmadı
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e yine tahliye çıkmadı
Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi
AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyen ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, hayvanların kesimi sırasında hijyene dikkat edilmemesinin, gıdada enfeksiyon riskini yüzde 90 oranında artırdığı uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 11:05
Yazdır
Kurban Bayramı'nda zehirlenmelerin yüzde 90'ı kesim hatalarından kaynaklanıyor

Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitü Müdür Yardımcısı olan Şireli, kurban alırken ve kesilirken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Kurbanlıkların, belediye veya diğer hayvan satış merkezlerinden, özellikle veteriner hekim kontrolü olan yerlerden alınması gerektiğini belirten Şireli, bunun hem hayvan hem de insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Öncelikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yeterli besin düzeyine sahip olması gerektiğini anlatan Şireli, kurbanlık olacak küçükbaşın 1 yaş, develerin 5 yaş, büyükbaşın da 2 yaşını doldurması gerektiğini ifade etti.

Hayvanların dış derisinin temiz olması gerektiğini vurgulayan Şireli, "Arka kısmında kirlilik veya dışkı bulaşığının olmaması gerekiyor. Bu gibi bulaşlar, bazı sindirim sistemi bozukluklarını da gösterebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca temiz hayvan alınması gerekir. Hayvanların ağız, burun veya genital organlarda kan, irin gibi akıntıların olmaması, memesi kopuk, kulağı kesik veya topal durumları olmaması, hayvanların beden ısılarının normal ısıdan yüksek olmaması, yerde yatan, düşkün ve tüylerinde karışıklık olan hayvanların seçilmemesi de önemlidir." diye konuştu.

Şireli, hayvanların naklinin, kesim sırasında hayvanlara eziyet çektirilmemesinin önemine de işaret ederek, kesim öncesi nakil veya kesim sırasındaki davranışların, etin kalitesini etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, şöyle devam etti:

"Çünkü stres hormonları etin kalitesini bozar, hayvanın kasının ete dönüşmesinde problemler yaşatır. Bu nedenle hayvanların kesim merkezlerinde sırayla kesilmesi, çevre temizliği, ülkenin ekonomik kayıplarının önlenmesi, etin kalitesi hem de hayvan ve insan sağlığı açısından önemli. Eğer vatandaşlarımız, 'kendim keseceğim' diyorsa kendi bahçelerinde kesebilir ama parklarda ve caddelerde kesilmemesi gerekir. Keserken hayvanların iyi zapturapta alınması ve başka yerden yardım alınacaksa o kişinin sertifikasının olup olmadığına bakılması gerekiyor."

- "İlk 20 dakika içerisinde hayvanın iç organları çıkarılmalı"

Kesim anında hijyen kurallarına dikkat edilmesi, kesen kişinin kıyafetlerinin, kabın, bıçak ve aletlerin temiz olması gerektiğine işaret eden Şireli, kesim sırasında mümkünse paslanmaz çelik aletler kullanılmasını önerdi.

Prof. Dr. Şireli, "Kesimin ardından hayvanın kanı iyi bir şekilde akıtılmalı. Hava sıcak olduğu için ilk 20 dakika içerisinde hayvanın iç organlarının çıkarılması son derece önemlidir. İçeride kaldığı süre, her zaman etin kontaminasyon dediğimiz mikrobiyal riskini artıracağı ve bozulmayı hızlandıracağından mümkün olduğunca erken vakitte iç organların çıkarılması gerekir ama kanı iyi akıtıldıktan sonra. Kanı iyi akıtılmazsa bu, etin muhafaza süresini etkiler, aynı zamanda yine et kalitesiyle ilgili olumsuz sonuçlar doğurabilir." uyarılarında bulundu.

Hayvanın kanında anormal bir renk durumu, iç organlarında aşırı gaz, bağırsaklarında renk değişikliği, ette, iç organların üzerinde farklı renk dalgalanmaları veya kist gibi oluşumlar görünmesi halinde veteriner hekime müracaat edilmesi gerektiğini söyleyen Şireli, "İncili tüberküloz dediğimiz, özellikle hayvanın karın ve göğüs boşluğu kısımlarında inci benzeri nohut veya mercimek tanesi büyüklüğünde yapılar varsa bunlara sakın dokunmasınlar." dedi.

- "İlk 3-5 saat serin, hava akımı olan yerde etin kendine gelmesi gerekir"

Şireli, kesim alanından getirilirken etlerin poşet içerisinde uzun süre bekletilmesinin mikrobiyal kirliliğin artmasına neden olacağını belirterek, "Bu mevsimlerde etlerin, 20-30 dakika içerisinde serin yere alınması gerekiyor, dondurucuya değil. İlk 3-5 saat serin, hava akımı olan yerde etin kendine gelmesi gerekir. Bu, hem etin muhafazasının uzaması hem kasın ete dönüşmesi açısından önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 milyon büyükbaş hayvan kesildiğini, kesimin planlı şekilde, koordine edilerek yapılması gerektiğini yineleyen Şireli, devlet, kamu kurumları, belediyeler ve özel sektörün son yıllarda bu konuda gereken özeni gösterdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Şireli, "Yine de sokaklarda kaçan hayvanlar, kendini yaralayan veya zehirlenen insanlar görüyoruz. Bu tip durumlara düşmememiz için vatandaşımızın da bu konulara özen göstermesi gerekiyor. Gıda zehirlenmelerinde, hayvansal gıdalar diğer gıdalara oranla büyük paya sahiptir. Eğer hayvanda tüberküloz, şarbon, kuduz veya diğer paraziter hastalıklar varsa, bu hayvanları keserseniz bunlar bir şekilde doğrudan veya dolaylı yolla size bulaşabilir." ikazını yaptı.

KAPAT [X]

Kurbanlıkların sağlıklı olup olmadığı kontrol edilmeden, denetimsiz yerlerden alınması halinde gıda zehirlenmelerinin artacağına işaret eden Şireli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayvanınız sağlıklı ama keserken hijyenik olarak dikkat etmediniz, toprakta, havada, ekipmanda, kişilerin ellerinde, mutfağınızda her yerde çeşitli mikroorganizmalar vardır. Bu mikroorganizmaların bir kısmı insanlarda hastalık yapar. Kesim alanlarında insanlar eti satırla parçalıyor, o satırı yere koyuyor, bağırsakları temizlediği bıçağı ete temas ettiriyor, herhangi yara veya dokuyu parçalarken bıçak da kirleniyor, onu gereken temizliğe dikkat etmeden diğer tarafa bulaştırıyor. Bu gibi durumlarda gıda enfeksiyon riski artıyor ve yüzde 90'lara çıkıyor."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Türkiye'de Kovid-19 vakaları haziran başından bu yana 8 kat arttı
Türkiye'de Kovid-19 vakaları haziran başından bu yana 8 kat arttı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
O ilde düğünlerde 'gram altın' yerine 'bamya' takılıyor
O ilde düğünlerde 'gram altın' yerine 'bamya' takılıyor
Kırklareli'nde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu
Kırklareli'nde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu
Susuzluk kabusu... Kuraklık Avrupa'nın kapısında
Susuzluk kabusu... Kuraklık Avrupa'nın kapısında

Bu Habere Tepkiniz

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Acil Nakit İhtiyacınıza Sıfır Faizli 7500 TL

Acil Nakit İhtiyacınıza Sıfır Faizli 7500 TL

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=6&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faiz-7500tl_adv2113
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da

Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Ah Nerede 2.Bölüm 2. Fragmanı

Ah Nerede 2.Bölüm 2. Fragmanı

Ah Nerede 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Ah Nerede dizisinin yeni bölümü 8 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
50 yıldır görmediği kızı meğer cenazeye katılmış!

50 yıldır görmediği kızı meğer cenazeye katılmış!

Efsanevi oyuncunun sır gibi sakladığı kızı Filiz Canlı'nın cenazeye gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Arkın'ın cenazesine katılan kızı ve torununun ilk kareleri sosyal medyaya damga vurdu.