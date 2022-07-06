Esenler Kaymakamlığı 'yabancı uyruklu şahısların bir çocuğa tecavüz ettiği' iddialarını yalanladı
Esenler Kaymakamlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 11:12
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız