Başkan dahil rüşvetten 30 kişi gözaltına alınmıştı, hepsi serbest bırakıldı
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyete giderek ifade veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 30 kişi ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Temmuz 2022 11:14
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında emniyete giderek ifade veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.
CHP'li başkan yolsuzluk olayının eski AK Parti'li başkan dönemine ait olduğunu iddia etti. Kayalar, çıkarıldığı mahkemece yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken, gözaltına alınan diğer isimler ise yurtdışı yasağının yanı sıra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız