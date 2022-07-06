Başkan dahil rüşvetten 30 kişi gözaltına alınmıştı, hepsi serbest bırakıldı

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında emniyete giderek ifade veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

CHP'li başkan yolsuzluk olayının eski AK Parti'li başkan dönemine ait olduğunu iddia etti. Kayalar, çıkarıldığı mahkemece yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken, gözaltına alınan diğer isimler ise yurtdışı yasağının yanı sıra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.