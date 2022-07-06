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Emekli asker, Akşener'in istediği tazminat alacağını gönderdi

Denizli'de bir haberin altına 3 kelimelik yorum yaptıktan sonra aracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından haciz koyulan emekli asker, Akşener'e tazminat alacağını gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 11:32
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Emekli asker, Akşener'in istediği tazminat alacağını gönderdi

Uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Ömer Beyazoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bir haberin altına Temmuz 2018'de 3 kelimelik yorum yaptı. Akşener'in kendisi hakkında ceza ve 11 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını adresine gelen ihbar mektubuyla öğrenen Beyazoğlu, hakkında verilen cezanın geriye bırakılmasına hükmedildi. Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve emekli askerin tüm olumlu yaklaşımlarına rağmen Akşener'in geri adım atmadığı davada mahkeme, Beyazoğlu'nu 11 bin TL para cezasına çarptırdı.

Eline ulaşan mahkeme kararıyla büyük bir şok yaşayan Ömer Beyazoğlu, kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı ve üst mahkemenin geri gönderdiği dosyayı 22 Nisan 2022 tarihinde görülen duruşmada değerlendiren Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında diretti. Daha bu dava sonucu henüz kendisine tebliğ edilmeyen Beyazoğlu, ikinci şoku eline ulaşan haciz ihbarıyla yaşadı. Akşener'in kendisi hakkında açtığı 11 bin liralık manevi tazminat davası nedeniyle aracına haciz uygulanan Beyazoğlu, duruma tepki gösterdi.

"Hukuk gereği çıkan karar neticesinde ödememi yaptım"

Bir haberin altına 3 kelimelik yorum yaptıktan sonra aracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından haciz koyulan emekli asker tazminatı ödedi. Akşener'in 15 bin kişiye daha tazminat davası açtığını söyleyene Beyazoğlu, "Meral Akşener'in istediği 13 bin TL civarındaki parayı ilgili hesaba yatırdım. Yalnız şunu öğrendim ki Meral Akşener, 15 bin yakın kişiye dava açmış. İnsanlar açılan davadan dolayı kan ağlıyor. Bu davaları özellikle Ankara'da bulunan bir hukuk bürosunun yaptığını öğrendim. İnsanlar gerçekten açılan davalardan ötürü zor durumda. Siyasiler bir birine dava açabilir ve hukuki yollara başvurabilir ama vatandaşlar zor durumda kalıyor. Yurtdışından birçok kişi beni aradı, maddi ve manevi destek olduklarını söylediler. Bana destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Vatanını ve milletini seven çok insan var. Meral Akşener'in nasıl Osman Kavala'ya, Canan Kaftancıoğlu'na ve Selahattin Demirtaş'a destek çıkıyorsa, bize de destek verenler var. Benim yaptığım bir yorum sebebiyle mahkeme bana 13 bin TL civarında tazminat cezası verdi. Ben de mahkeme kararı bana ulaşmadan, arabama gelen hacze itiraz etmiştim. Benim çok küçük bir şey yapmamdan dolayı mahkemeye verip tazminat talebinde bulunmuşlardı. Mahkemede hukuk gereği tazminat ödeme kararı verdi. Ben de hukuk gereği çıkan karar neticesinde ödememi yaptım" dedi.

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