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Kılıçdaroğlu, Balyoz sanıklarından emekli Tümamiral Kutluk'u ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Balyoz davası" sanıklarından emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaretine ilişkin, "Bu defter kapanmış bir defter değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin, haksızlığın telafi edilmesi lazım. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. İktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 12:46
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Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kumpaslarından Balyoz davası sanıklarından emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, askerlerin geçmişte kumpas kurularak mağdur edildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerinin basıldığını ve ellerine kelepçe takıldığını belirterek, "Daha sonra şu veya bu şekliyle hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Benim 'helalleşme' dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım." diye konuştu.

Kutluk'un da bunlardan birisi olduğunu, evinin basıldığını, eşi ve çocuklarının mağdur edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sadece kendisi değil, ailesi de mağdur edildi. Aile bazen karakollara, bazen hapishaneye, bazen hastaneye gidip gelerek ve büyük bir dramı yaşayarak en azından adaleti beklediler bu insanlar. Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütüyle iş birliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da Balyoz kumpası ki bunların içinden en acımasızıdır, bugün 3 veya 5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış bir defter değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin, haksızlığın telafi edilmesi lazım. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. İktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim."

- "Biz dikene su vermeyi değil, güle su vermeyi istiyoruz"

Kılıçdaroğlu, ülkeye demokrasi ve adaleti getireceklerini, hiç kimseyi mağdur etmemeye kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Evlatlarının çektiği acılar, eşlerinin çektiği acılar, kendileri dışında bunların çektiği acıların bir şekilde tazmin edilmesi lazım. Türkiye bu acıyı kaldıramaz, insanlık bu acıyı kaldıramaz. Zulüm bir yerde varsa birilerinin ortaya çıkıp o zulme son vermesi lazım. 'Evet, biz bu ülkede adaleti sağlayacağız.' demesi lazım. Zulme son vermek, 'zalimin yanında durmamak' demektir. Zalimin yanında durursanız, Mevlana'nın deyişiyle dikene su verirsiniz. Biz dikene su vermeyi değil, güle su vermeyi istiyoruz. Beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı istiyoruz. Bunu yapabildiğimiz zaman başarılı olacağız."

Var olan iktidarın zulmü sonlandıracağına inanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Tam tersine bugün zulmün kapısını açmış, insanları perişan etmiş." ifadesini kullandı.

- "Mağdurun hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız"

İktidarlarında ülkeye barışı, huzuru, kucaklaşmayı getireceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede hepimiz barış içinde, huzur içinde yaşayacağız. Herkesin bundan emin olmasını isterim, bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Çok güzel bir ülkemiz var, çok güzel insanlarımız var." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kutluk'un kızının kendisine içinde beklentilerinin olduğu bir mektup bıraktığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O mektubu aldım. Genç bir kardeşimiz, beklentileri var. Notu aldım. Beklentiler aslında bütün gençlerin beklentileri. Daha güzel bir Türkiye, daha iyi bir eğitim, adalet. Bunlar isteniyor. Bunları sağlamak için Kutluk ailesine sözüm, mağdur olan bütün ailelere sözümdür, terör örgütüyle beraber askerlere karşı kurdukları kumpasın hesabını soracağız. Zalimden hesap sormazsanız, zalimin yanında olursunuz. Biz zalimin yanında değil, mağdurun yanındayız ve mağdurun hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız."

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya ilişkin bir soru üzerine de, "Hepsini halledeceğim. Beşli çete de zulmediyor, hepsini halledeceğim." dedi.

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