Türkiye, dünyada en fazla nüfusa sahip 18. ülke
Türkiye, dünyada en fazla nüfusa sahip 18. ülke
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Doktor ve saldırgan öldü
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Doktor ve saldırgan öldü
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
Ankara'da ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi
Ankara'da ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak
PKK ve FETÖ'cülerin iadesi için resmi yazı gönderildi
PKK ve FETÖ'cülerin iadesi için resmi yazı gönderildi
Kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken 6 husus
Kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken 6 husus
Dodurga'daki belediye seçiminin kesin sonuçları açıklandı
Dodurga'daki belediye seçiminin kesin sonuçları açıklandı
Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak
Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Tekrar 17 liranın üzerine çıkan Dolar yükselişini sürdürüyor
Tekrar 17 liranın üzerine çıkan Dolar yükselişini sürdürüyor
2022-YÖKDİL/2 başvuruları alınmaya başlandı
2022-YÖKDİL/2 başvuruları alınmaya başlandı
Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu
Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu
'1994 yılından bu yana en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi yapıldı'
'1994 yılından bu yana en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi yapıldı'
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu
Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Hükümet kolları sıvadı: EYT için 3 formül
Hükümet kolları sıvadı: EYT için 3 formül
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Benzin zammı iptal edildi
Benzin zammı iptal edildi
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Dünya genelindeki tüm ekonomik sorun ve fiyat artışına rağmen ekonomimiz sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyor." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Temmuz 2022 14:21
Yazdır
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili atılan adımları paylaştı.

Altı ana bölümde anlatılan adımlar dünyada yaşanan olumsuzlukların etkilediği Türk ekonomisinde Türk Lirası'nın kullanımını artması ve değerlenmesi için yapılan girişim ve alınan kararları içeriyordu.

Bakanlıkça, dünyada artan emtia fiyatları, yükselen enflasyon, enerji krizi ve tedarik zinciri sorunlarının üzerine gelen; Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz yansımalarını gidermek için yurt içinde vergi muafiyetleri, Türk Lirası mevduatlara kur koruması ve kira artış oranlarına dair yüzde 25'lik standartının getirilmesi gibi uygulamalar vurgulandı.

'Hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz büyümeye devam ediyor.'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu paylaşımı referans alarak Twitter'dan yayınladığı mesajında

"Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

Büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz

Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz."

dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu'na: Parti içi rekabete Cumhurbaşkanımızı alet etme
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu'na: Parti içi rekabete Cumhurbaşkanımızı alet etme
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti
Soylu: Biz çadır devleti değiliz, bu bir şımarıklıktır
Soylu: Biz çadır devleti değiliz, bu bir şımarıklıktır
PKK ve FETÖ'cülerin iadesi için resmi yazı gönderildi
PKK ve FETÖ'cülerin iadesi için resmi yazı gönderildi
Kral Selman'dan 'Türkiye' çıkışı: İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak
Kral Selman'dan 'Türkiye' çıkışı: İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak
'20 milyar dolar düzeyindeki ihracatımızın 4 katına yükselttik'
'20 milyar dolar düzeyindeki ihracatımızın 4 katına yükselttik'

Bu Habere Tepkiniz

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Acil Nakit İhtiyacınıza Sıfır Faizli 7500 TL

Acil Nakit İhtiyacınıza Sıfır Faizli 7500 TL

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=6&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faiz-7500tl-firsati_adv2116
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da

Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Ah Nerede 2.Bölüm 2. Fragmanı

Ah Nerede 2.Bölüm 2. Fragmanı

Ah Nerede 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Ah Nerede dizisinin yeni bölümü 8 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
50 yıldır görmediği kızı meğer cenazeye katılmış!

50 yıldır görmediği kızı meğer cenazeye katılmış!

Efsanevi oyuncunun sır gibi sakladığı kızı Filiz Canlı'nın cenazeye gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.