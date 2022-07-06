Acun Ilıcalı'nın saatinin değeri dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı ile evliliğinin noktalamasının ardından Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açan ünlü televizyon Acun Ilıcalı, 3 gün önce Instagram hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulundu.

13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Ayça Çağla Altunkaya ile çekildiği romantik kareyi paylaşan Acun Ilıcalı, "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün... Nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

Paylaşımda Acun Ilıcalı'nın saati ön plana çıktı. Ilıcalı'nın saatinin fiyatı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Fenomenler Ne Giymiş sayfasının haberine göre, Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatinin 9 milyon 438 bin 862 TL olduğu öğrenildi.