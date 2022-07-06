Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Doktor ağır yaralı, şahıs intihar etti
Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç bir olay yaşandı! Önce kardiyoloji uzman doktoru E.K'yı silahla vurarak ağır yaralayan saldırgan, daha sonra intihar etti. Konya Şehir Hastanesinde 10 el silah sesi duyulduğu ifade edildi. Korkunç olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Acil servisinde 'Sedye getirin' sesleri yankılandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Temmuz 2022 15:08
Konya'da sinir krizi geçiren saldırgan, önce kardiyoloji uzman doktoru E.K'yı silahla vurdu. Daha sonra da intihar etti. Dehşete düşüren olay Konya Şehir Hastanesinde yaşanırken, 10 el silah sesi duyulduğu iddia edildi.
Olayın hemen ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hastanede büyük panik yaşadığı görülüyor.
BÜYÜK PANİK: SEDYEYİ GETİRİN
Silah seslerinin ardından hastanedekiler sağa sola doğru koşarken, acil servisinde 'Sedye getirin' seslerinin yükseldiği duyuluyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız