Konya Şehir Hastanesi'ndeki saldırıya soruşturma başlatıldı

Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya (47) arasında tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay, ameliyata alındı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Saldırganın Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının yaşamını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Vali Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi. Bazı sağlık çalışanları ve doktorların gözyaşı döktüğü görüldü.

Özkan, hastane önünde toplanan ve olayı protesto eden kalabalığı sakinleştirmeye çalışarak, burada yaptığı konuşmada, "Acımız hepimizin acısı, anlıyorum. Maalesef hastanemizde görevinin başında bir hekimimiz saldırıya uğramıştır. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımızın üretmiş olduğu kamu hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın." diye konuştu. Vali Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef üzülerek söylüyorum, saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan, sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. Saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesi'nde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın poliklinik odasına gelmiş ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren yaralı güvenlik görevlisi de daha sonra hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşları ve tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyoruz. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır. Bütün teknik ekiplerimiz, savcılarımızın koordinesinde çalışmaktadır."

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Salih Yahya Aksanyar da hastane önünde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Sağlık çalışanlarının güvenliği için tedbirlerin artırılması gerektiğini dile getiren Aksanyar, "Hekime uzanan eller kırılsın." dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Bakan Koca'dan Konya'daki saldırıya tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastenesi'nde doktora düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.''

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya Şehir Hastanesinde silahlı saldırıda bir doktorun hayatını kaybetmesine ilişkin "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Konya Şehir Hastanesindeki bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Konya Şehir Hastanesinde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz."