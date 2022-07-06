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Bakan Varank'tan muhalefete 'Togg' eleştirisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'a yönelik eleştirilere ilişkin, "Bunlar 'Siz asla Togg'u yapamazsınız? Hani nerede bunun fabrikası dediler.' Şimdi Togg'u test sürüşünde görmüşler, şimdi 'Biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 15:34
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Bakan Varank'tan muhalefete 'Togg' eleştirisi

Bakan Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Eren Bülbül Fuaye Salonu'nda düzenlenen "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni teknoloji yıldızlarıyla tanışmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Varank, Türkiye'nin otomobili Togg'a yapılan eleştirilere yönelik, "Bir kere de mutlu olun be. Bu zihniyetin ülkemiz hakkındaki yorumları hiç tarafsız olabilir mi? Bunlar 'Siz asla Togg'u yapamazsınız? Hani nerede bunun fabrikası dediler.' Şimdi Togg'u test sürüşünde görmüşler, şimdi 'Biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız.' diyorlar. Daha yola çıkmadan eskidi, bunun neresi yerli' diyenleri mi ararsınız. Aracın doğuştan elektrikli olduğunu bilmeden 'geç kaldınız' diyenleri mi ararsınız. Ya bir kere de mutlu olun be! Takdir, tebrik, teşekkür zaten beklemiyoruz da hiç değilse anlamsız eleştirilerle bunca emeği verenlerin moralini bozmayın." dedi.

- Gençlere "cesur olun" çağrısı

Gençlere seslenen Bakan Varank, girişimci olmanın ilk kuralının cesaret olduğunu belirterek, "Size 'yapamazsınız' diyecekler, siz yapacaksınız. 'Hayır o iş öyle olmaz başaramazsın' diyecekler, siz 'bu iş aynen böyle olur' deyip, başarınızı ispat edeceksiniz. Bu hep böyle devam edecek. Adeta mental bir savaş vereceksiniz. Eğer bugün dünyaya yön verenler, yapamazsınız, başaramazsınız diyenlerin sözlerine kulak verseydi, esameleri dahi okunmazdı, onları kimse tanımazdı. Bu manada girişimci olmanın birinci kuralı cesur olmaktır." diye konuştu.

Varank, Türkiye'de iki yıl önceye kadar olmayan milyar dolar değerlemeye ulaşan unicornların sayısının 6'ya ulaştığına dikkati çekerek, 10 milyar dolar değerlemeye ulaşan decacornlar arasında yerli firmalar bulunduğunu dile getirdi.

"Türk Girişimcilik Ekosistemi"nin dünya nezdinde saygı gördüğünü ve yabancı yatırım uzmanlarının, bu ekosisteme yatırım yapmayanların kaybedeceğini söylediğini aktaran Varank, "Girişimcilik ekosisteminin ivmelenmesinde birinci itici güç, değişimlere hızlı reaksiyon gösteren Türkiye'deki kamu tarafı. Dünyadaki hikayelere baktığınızda kamunun bu kadar etkin olduğunu görmüyorsunuz ama Türkiye'de girişimciliğin ivmelenmesinin arkasındaki birinci itici güç kamu tarafı. Bu manada ülkemizi bir çekim merkezi haline getirmeyi planladığımız Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'ni hazırladık. İnşallah kısa sürede bu stratejimizi ilan edeceğiz. Burada hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin yeni teknoloji girişimi kurabilmek. Bu hedef doğrultusunda tüm altyapıyı uçtan uca planladık." diye konuştu.

- "Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasında yerini alacak"

"Stratejimizi eğer başarıyla uygulayabilirsek, 2030 yılında Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasında yerini alacak." diyen Varank, şöyle devam etti:

"İstanbul'u girişimcilikte dünyanın en önemli 20 merkezinden biri haline getireceğiz. Girişimcilik ekosisteminin ivmelenmesinde ikinci itici güç, gelişen girişimcilik altyapısını görüyoruz. Sayıları her geçen gün artan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, bu ekosistemin lokomotifi durumunda. Bugün Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısı 93'e ulaştı. Bu bölgelerin içinde girişimcilerimize can suyu olacak kuluçka merkezleri barındırıyoruz.

Türkiye'nin mega teknoloji koridorunu Kocaeli'den İstanbul'a ve İzmir'e kadar genişletme hedefiyle yola çıktık. Bilişim Vadisi Kocaeli kampüsünde yüzde 92 doluluk oranına ulaşmış vaziyetteyiz. Burada mobilite başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, elektronik, enerji, tasarım ve oyun sektörlerinde çalışan tam 311 firmamız bulunuyor. Bilişim Vadisi İstanbul'da şu anda firma yerleşimleri başladı. Biz firmalarımıza yerlerini teslim ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir'de ise hızla inşaatların yükseldiğini görebiliyoruz. Sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantılı teknolojiler, akıllı şehirler, siber güvenlik ve tasarım oyun teknolojilerine odaklanacak bilişim vadisinde de firmalarımızın şimdiden büyük bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Şu anda firmalarımız acaba buraya nasıl yerleşebiliriz, nasıl daha inşaat halindeyken Bilişim Vadisi İzmir'de yer alırız diye bizimle irtibattalar. Orası da inşallah bittiğinde 6 bin kişiye istihdam sağlayacak ve bir rekora imza atmış olacak."

Girişimcilik ekosisteminin ivmelenmesinde üçüncü itici güç olarak da girişim sermayesi fonlarının bulunduğunu, son zamanlarda Türkiye'de teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırımlarda keskin artış olduğunu söyleyen Varank, "2023 hedefimizi, hedeflediğimiz tarihten 2 sene önce, 2021 yılında büyük bir farkla geçtik. 2020 yılında 148 milyon dolar olan teknoloji yatırımları 2021 yılında 1,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Burada, bir senede, 9 kattan daha fazla artış gözlemliyoruz." dedi.

- "Yatırımcılar ellerini taşın altına koydular"

Bakan Varank, önceden akıl verenlerin çok ama para verenlerin az olduğu girişimcilik ekosisteminden bahsettiklerini, ama artık yatırımcıların da bunun önemini anladığını, onların da ellerini taşın altına koyarak Türkiye'de bu işlere para yatırmaya başladıklarını dile getirdi.

Her ne kadar özel sektörün bu alana ilgisi olsa da hala kamunun büyük belirleyici olduğunu belirten Varank, "Bugün lansmanını yaptığımız 2021 yılında kurulan Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da girişimcilik ekosisteminde bir kaldıraç etkisi oluşturuyor." diye konuştu.

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- Fonlarda 300 milyon liralık büyüme

Bakan Varank, Teknokent ortaklığında Türkiye'de bir ilk olan bu fonun Bilişim Vadisi, Albaraka Türk, Vakıf Katılım ve KOSGEB yatırımlarıyla şu anda 300 milyon liralık bir büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

Özellikle Albaraka ve Vakıf Katılım'a teşekkür eden Varank, "Bugün geldiğimiz noktada katılım bankalarının girişim sermayesi fonlarını bu kadar dikkate alması ve bu kadar sektörle beraber iç içe hareket etmesi ve bunun öncülerinin de Vakıf Katılım ve Albaraka gibi önemli firmalarımızın bizlerle bir araya gelmiş olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

- "Arkadaşlarımız kapı kapı dolaşarak girişimci arıyorlar"

Fona katılımın iki temel şartı olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi kurumsal yapılaşmanın tamamlanmış olması, başka bir manada da girişimlerin ilk satışlarını gerçekleştirmiş olması. İkincisi, fona başvuran şirketlerden istediğimiz unsur Bilişim Vadisi'nde bu şirketleri kurmuş olmaları ve merkez ya da Ar-Ge ofislerinden bir tanesini Bilişim Vadisi'ne taşımaları. Bu şartları sağlayan, yatırım almak isteyen bütün girişimleri bu fona başvurmaya davet ediyoruz. Fonumuz için oluşturduğumuz bir de 'gelecekburada.com.tr' web sitesi var. Yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımız yakından takip edebilirler. Arkadaşlarımız girişimciler gelsinler, bu fona başvursunlar diye yan gelip yatmıyorlar, oturdukları yerden girişimci beklemiyorlar. Aksine kapı kapı dolaşarak girişimci arıyorlar."

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvurular kapsamında bugüne kadar 1000 girişimcinin incelendiğini ve şu ana kadar 16'sı ile ilgili yatırım kararı alındığını anlatan Varank, Vagon, Peyk, Virtual AI, Syntonym, Cowealthy, Forfarming, Kronnika, Düşyeri, İletmen Akıllı Teslimat, Jetlexa ve Craftgate olmak üzere 11 girişime yatırım yapıldığını ifade etti.

- "Türkiye olarak bugün muazzam bir sıçramanın arifesindeyiz"

Kamu olarak bu işi fonlasalar da işin düzgün ve doğru yapılıyor olmasının özel sektörle yan yana, omuz omuza gitmekten geçtiğini bildiklerini ve girişimcilerin fikirden ürüne her adımında yanında duran bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Türkiye olarak bugün muazzam bir sıçramanın arifesindeyiz. Bakmayın siz karamsarlık pompalayanların sözlerine. Kendi ülkesini şikayet edenlere bu anlamda güvenilir mi? Her milli meselede devletinin yanında yer almak yerine karşı tarafı seçenlere güvenilir mi?"

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine teknolojik girişimcilikle ulaşacaklarını ve Türkiye'ye yatırım yapanların kazanacağını vurgulayan Varank, girişimcilere yolculuklarında destek olan Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ve Türkiye'ye yatırım yapan her yatırımcıya teşekkür etti.

Yatırım alan şirketlerin yöneticilerinin sunum yaptığı programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu katıldı.

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