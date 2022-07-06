İstanbul'da kanlı baskınlar: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü

Alınan bilgiye göre, Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan bir avukat, öğle yemeğinden döndüğü sırada bürodaki meslektaşı Servet Bakırtaş'ı yerde kanlar içinde gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bakırtaş'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa süre sonra Büyükçekmece'de Spotçular Çarşısı'nda Ö.T. isimli kadının öldürüldüğü ihbarını aldı.

İki olayın failinin de Abdullah T. olduğunu tespit eden polis ekiplerince yapılan araştırmada şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Öte yandan, Bakırköy'deki olay yerine gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan Servet Bakırtaş'ın kızı, babasının 2 gün önce kavga ettiği bir müvekkili tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.