Can Ataklı'ya başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle para cezası

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya gelmeyen sanık Ataklı'yı avukatı Bilgütay Hakkı Durna temsil etti.

Duruşmada müdahil Kardeşlik Derneği adına bir avukat da hazır bulunurken, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da duruşmayı takip etti.

Sanığın avukatı, müvekkilinin yayında yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı ve hükümete yönelik eleştiride bulunduğunu, kimse hakkında aşağılama yapmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kardeşlik Derneği avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini bildirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamına göre sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanığa "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan önce 11 ay 7 gün hapis cezası verdi. Bunu günlüğü 30 liradan hesaplanarak 10 bin 110 lira adli para cezasına çeviren mahkeme, herhangi bir indirim ve erteleme uygulamadı.

- KADEM'in açıklaması

Duruşmanın ardından KADEM üyesi bir grup adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

"Her türlü şiddete hayır" ve "küfürsüz hayat mümkün" yazılı dövizleri açan gruptakiler adına konuşan avukat Helin Görgül, 23 Mart 2020'de EBA TV'deki başörtülü öğretmen hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle Can Ataklı'ya "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açıldığını hatırlattı.

İfade özgürlüğüyle bağdaşmayan sözleri nedeniyle Ataklı'nın 11 ay 7 gün cezalandırılması yönünde hüküm verildiğini ve bunun paraya çevrildiğini belirten Görgül, şu görüşleri dile getirdi:

"Ataklı, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aşan nefret içerikli söylemleriyle toplum içinde ayrımcılığa sebebiyet vermiştir. Özgürlüklere karşı bu tarz kısıtlayıcı ve tek tipleştirici aşağılamaların eleştiri ya da yorum olarak kabulünün mümkün olmadığına inanıyoruz. Kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti besleyen her türlü eylem ve söze karşı verdiğimiz mücadelede, bugün sanığın açıkça ayrımcılık teşkil eden üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını olumlu karşılıyoruz."

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı'nın, 23 Mart 2020'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.