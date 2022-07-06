FETÖ'nün 'Kastamonu'daki 'izdivaç sorumlusu' yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar neticesinde, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde subay olarak görev yaparken ihraç edilen Y.K. isimli şahıs, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan, 'Bylock' kullanıcısı ve örgütün 'Kastamonu'da izdivaç sorumluları'ndan olduğu tespit edilen E.İ. isimli şahıs ise İstanbul Bağcılar'da saklandığı adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.