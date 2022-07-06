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Okuyan ilçe: Her aileden 1 kişi kütüphane üyesi

Nüfusu 55 bin olan Tekkeköy ilçesinin 5'te 1'inin İlçe Halk Kütüphanesi'ne üyeliği bulunuyor. Üyesi sayısının 10 bin 500'ü geçtiği ilçede neredeyse her aileden 1 kişi kütüphane hizmetlerinden yararlanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 17:33
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Okuyan ilçe: Her aileden 1 kişi kütüphane üyesi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 1993 yılından beri faaliyet gösteren İlçe Halk Kütüphanesi, Tekkeköy Belediyesi'nin tahsis ettiği binanın ikinci katında 450 metrekarelik alanda vatandaşlara hizmet veriyor. Pandemi sürecinde kapsamlı bir tadilattan geçen kütüphane yenilenen haliyle bir yaşam merkezini andırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kitap sayısı da artırılan kütüphanede bilgisayar odası, okuma salonu, ödünç verme yeri ve seminer salonu da bulunuyor. Kitap okunurluğunu ve üye sayısını arttırmak için farklı faaliyetler ve aktiviteler düzenleyen kütüphane çalışanları kısa sürede üye sayısını da 10 binin üstüne çıkartarak nüfusun beşte birini kütüphaneye üye olarak kazandırdı.

Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi 10 bininci üyesine çeşitli hediyeler vererek üyeliğini kutladı. Neredeyse ilçedeki her aileden bir kişinin üyesi olduğu kütüphane üye sayısının nüfusa oranında bölgedeki diğer kütüphaneleri de geride bıraktı. Canik Kaymakamı Tekkeköy Kaymakam Vekili Mahmut Halal 10 bininci üye olan 2. sınıf öğrencisi Feyza Tuğsem Köse'ye çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.

Kütüphanede hali hazırda 23 binden fazla kitap bulunuyor. Kitap portföyü sadece çocuklara değil yetişkinlere de hitap ediyor. Gelenlerin 'resmi bir daire' hissini yaşamadığı kütüphane ziyaretçilerince 'kitap kafe' olarak görülüyor. Okullar tatil olduğunda günde 80 civarı, açık olduğunda ise 200-250 civarı kitap her gün ödünç veriliyor.

Çocukların renkli sandalyeler ve masalarla huzur bulup rahatça kitap okuyabileceği kütüphane yine onlara yönelik zeka oyunları ve oyuncaklarla çeşitli etkinlikler yapıyor. Bunun dışında Bakanlığın gönderdiği filmlerle seminer salonu ve köy okullarında çocuk ve yetişkinlere sinema deneyimi de yaşatılıyor. Gelip ders çalışmak isteyenler de uygun ortamı kütüphanede bulabiliyor.

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