Özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor
Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 18:08
Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.
Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderiliyor.
İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız