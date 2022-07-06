Bakan Soylu: Van'da turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 18:33
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2 PKK yöneticisi daha 'ila cehenneme zümera' Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si Turuncu Kategoride, Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız