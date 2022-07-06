Tarsus'taki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi Abdullah Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa S. (41) idaresindeki servis minibüsü ile Necati Toprak (28) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada şoförlerle birlikte yaralanan İsmet Gerçek (28) ve N.G. (5) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan servis minibüsü şoförü Necati Toprak ile İsmet Gerçek bugün yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor.

