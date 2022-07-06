Erdoğan: FETÖ bir terör örgütü olarak NATO kayıtlarına girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kontu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sizler AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim medeniyet davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Sizler belediye başkanlığı döneminizde gerçekleştirdiğiniz eser ve hizmetlerle adlarını tarihe yazdırmış bir kadrosunuz.

Sizler eserlerinizle hem bu dünyada kamil insan sıfatına kavuşmuş hem de öteki dünyada inşalah rıza-i ilahiye müesser olmuş kişilersiniz. Bunun için her birinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Ebedi alemde de hep birlikte Peygamber Efendimizin sancağı altında bir araya geleceğimizi umut ediyorum.

Tabii şu anda karşımızdaki şu tablo bir anda oluşmadı. Buradaki kardeşlerimin kimileriyle 40 yılı kimileriyle çeyrek aşırı geçen en yenisiyle bile 10-25 yılı geride bırakan mücadele geçmişimiz var.

Nice siyasi başarının, seçim zaferinin sevincini hep birlikte yaşadık. Ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu birlikte yaşadık. İnsanlarımızdan aldığımız nice duanın içimize verdiği huzura birlikte şahit olduk. Nice badireleri birlikte aştık. Farklı görünümler altında gerçekleştirilen nice saldırılara birlikte göğüs gerdik. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yollarla önümüze kurulan nice tuzakları birlikte bozduk. Sıfatlar, görevler, makamlar gelir geçer ama işte bu gurur verici yaşanmış hakikatler daima bizimle kalır.

Bırakınız ülkemizi, dünyada pek az lidere, pek az yöneticiye böylesine köklü, geniş, kaliteli ve vefalı bir kadroyla birlikte yol yürümek nasip olmuştur. Şahsıma sizler gibi dava, yol, siyaset ve çalışma arkadaşları nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum.

Değerli kardeşlerim, AK Parti belediye hizmetleriyle kendini milletimize ispatlamış, inançlı ve azimli bir kadronun Türkiye'nin yönetimine talip olmasıyla ortaya çıkmıştır. Önce şehirlerimizi değiştirdik, geliştirdik. Ardından da 81 vilayeti ve bugün 85 milyonu aşan vatandaşıyla tarihi bir dönüşümü yaşattık. AK Parti'nin demokrasi ve kalkınma devrimi, cumhuriyet tarihinin en büyük atılımıdır. Geçmişte rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattığı reformları çok daha fazlasıyla hayata geçirmek bize nasip oldu.

Hep söylediğimiz gibi AK Parti'yi kuran da onu 15 ay içinde iktidara getiren de girdiği her mücadelede dimdik yanında duran da milletimizin kendisidir.

Türkiye, 2002 Kasım seçimleriyle başlattığı büyük demokrasi ve kalkınma atılımını 2004 seçimleriyle birlikte belediyelerin dahil olmasıyla yeni bir safhaya geçirmiştir. 'Yerel kalkınma başlıyor' sloganıyla girdiğimiz 2004 seçimlerinde 16 büyükşehirden 12'sinin de aralarında olduğu toplam 1750 belediye başkanlığını kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda da bu başarılarımızı önemli ölçüde sürdürmüştük. En son 2019 mali idareler seçimlerinde de büyükşehirlerin yüzde 52'sini, diğer illerin yüzde 55'ini kazanarak mali idarelerdeki gücümüzü bir kez daha gösterdik. Elbette İstanbul ve Ankara gibi ülkemizin en büyük 2 şehrinin başkanlık nezdinde kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduk. Seçimi kaybettik demiyorum sadece başkanlık nezdinde diyorum çünkü Ankara'nın da İstanbul'un da meclislerini biz kazandık.

Bir belediye dediğimiz zaman olay sadece başkan değildir meclistir. Meclisle beraber eğer güçlüyseniz o belediyede gücünüz çok daha farklı olur. Bu şehirlerdeki seçimlerin oy oranlarımız gerilediği için değil rakiplerimizin tamamı karşımızda birleştiği için kaybedildiği bir gerçektir. Buna rağmen elde ettiğimiz tecrübeleri göz önünde bulundurarak kayıplarımızı ilk fırsatta telafi etmekte kararlıyız."

NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir hepsinden de öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir.