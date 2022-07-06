Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir."

Bakan Koca: "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerine yer verdi.