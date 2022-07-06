İlber Ortaylı: Doktor ve hemşirelere saldırı adet haline geldi

Prof. Dr. Ortaylı, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:



Doktor ve hemşirelere saldırı adet haline geldi. Saldırılar doğal bir kızgınlık veya bunalımla meydana gelen bir olay olmaktan çıktı. Bunların hepsi ahlak ve insanlık dışıdır. Bakanlık baştan aşağı sukutuhayal konusudur. Böyle giderse yakında hekimsiz ve hemşiresiz kalacağız.