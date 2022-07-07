7 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
7 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeli ile bayramlaşma törenine katılacak.
(TBMM/12.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme ziyaretleri" kapsamında 28 Şubat mağdurlarından Sultan Kara ve ailesini evinde ziyaret edecek.
(Ankara/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı Endonezya'da, MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısına da başkanlık edecek.
(Bali)
SPOR
1- TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürleri Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.
(İstanbul/12.00/14.30)
2- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.
(Kufstein/10.30)
3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu eleme turları ve normal sezon kuraları İsviçre'de çekilecek; TOFAŞ'ın elemedeki, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin gruplardaki rakipleri belli olacak.
(Mies/12.00)
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.
(Londra)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız