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Bir FETÖ'cü bile vermediler

Türkiye şimdiye kadar 110 ülkeye firar eden bin 133 FETÖ'cü için bin 234 iade talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı verilerine göre ABD'den 227 kişi, Almanya'dan 129, Yunanistan'dan 97, Belçika'dan 52 ve Hollanda'dan 33 kişi istendi. Ancak bu ülkeler bir tek FETÖ'cüyü bile vermedi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Temmuz 2022 07:10
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Bir FETÖ'cü bile vermediler

FETÖ ile mücadelede iade mekanizmasını çalıştıran Türkiye, bugüne kadar yurt dışından 1134 örgüt elemanının iadesini talep etti. İadesi talep edilenler içerisinde ABD'de bulunan elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra FETÖ tayin heyetinden, mollalarından ve istişare heyetinden üst düzey FETÖ yöneticileri yine kıta, ülke, il ve ilçe imamları, teşkilat imamları ve mütevelli heyeti üyeleri yer alıyor. Bunların yanında, FETÖ'cü dernek, vakıf, okul gibi kuruluşların kurucu ve yöneticileri ile eski TSK ve Emniyet mensuplarının da iadeleri isteniyor.

ABD BAŞI ÇEKİYOR

110 ülkeye kaçan bin 133 FETÖ mensubu için bin 234 iade talebi iletildi. Bugüne kadar ancak 3 iade talebi kabul edildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, günümüze değin ABD'den 227, AB üyesi ülkelerden 406 FETÖ mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 129 kişi hakkında Almanya'ya, 97 kişi hakkında Yunanistan'a iletildi. Ayrıca Belçika'dan 52, Hollanda'dan 33, İngiltere'den de 31 FETÖ'cünün iadesi istendi.

İADEDE DE BİR NUMARA

İade talepnamelerinin başında 15 Temmuz sonrası açılan FETÖ davalarında 1 numaralı sanık olan elebaşı Fetullah Gülen için hazırlananlar geliyor. Adalet Bakanlığı, ABD'de bulunan Gülen'in iadesine ilişkin ilk resmi süreci 19 Temmuz 2016'da 4 ayrı iade dosyası göndererek başlattı. Daha sonra gönderilen iade talepleriyle birlikte 7'ye çıkan dosyada, Gülen'in işlediği 27 suç başlığı bulunuyor. ABD, Gülen konusunda adım atmadığı gibi ona en yakın isimlere de ev sahipliği yapıyor.

Romanya ve Cezayir kabul etti

3 iade talebi olan Sedat Zavar, İlker Usta 2015 yılında Romanya, Nuh Naci Konyalı 2020 yılında Cezayir tarafından kabul edildi. 287 talep ise mültecilik, vatandaşlık, çifte cezalandırılabilirlik şartını sağlamaması, talep edilen ülkede olmadığının tespit edilmesi, ikili sözleşme bulunmaması, müebbet hapis cezası, kötü muamele ihtimali, yargılamanın siyasi motivasyonla yapılması, şahıs hakkında kırmızı bülten bulunmaması gibi gerekçelerle çeşitli ülkeler tarafından ret edildi.

121'i paketlendi

Türkiye'nin girişimleri sonrası 28 ülkedeki 118 FETÖ mensubu bu ülkeler tarafından sınır dışı edilerek iade edildi. Cezayir ise 3 örgüt mensubunu iade talebini kabul ederek Türkiye'ye gönderdi. Böylece, 121 FETÖ mensubu yurt dışından getirilerek yargıya teslim edilmiş oldu.

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