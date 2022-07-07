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Motorine büyük indirim geliyor

Motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2,10 TL'lik bir indirim bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor. İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,59 liradan satılacak.

Kaynak : NTV
Eklenme : 07 Temmuz 2022 08:02
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Motorine büyük indirim geliyor

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor.

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