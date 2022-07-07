Sarallar operasyonu; 92 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 122 şüpheli yakalandı. Aralarında Erdal Acar'ın da olduğu 92 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 31 şüpheli ise dün adliyeye sevk edilmişti.