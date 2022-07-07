'Davayı çekin' dedi çifte cinayet işledi

İstanbul'da tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı. Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki bürosunda öldürdü.

Saldırgan daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ı Büyükçekmece'deki işyerinde silahla vurarak öldürdü. Saldırganın, oğlunu 12 bıçak darbesiyle öldüren Nezir Türkoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

DEFALARCA TEHDİT ETTİ

Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi.

Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehditlerini sürdürdü.

Davanın geri çekilmemesi üzerine dün Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki işyerini bastı. Bir anda silahını çıkarıp ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı.

Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öznur Tufan'ın vurulduğu anlar ve Türkoğlu'nun avukatın ofisine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CANİ BABANIN AĞABEYİ ÇIKTI

Abdullah Türkoğlu ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Saldırganın, Fatih'te 5 yıl önce 10 yaşındaki oğlunu 12 bıçak darbesiyle vahşice katleden Nezir Türkoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Nezir Türkoğlu'nun bıçaklayarak canına kıydığı 10 yaşındaki oğlunu cinayetten 2 ay önce de zehirlemeye kalkıştığı kayıtlara geçmişti. Baba Türkoğlu çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

BULUT YAMANDAĞ

Yunus Emre KAVAK

EMİR SOMER