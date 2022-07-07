Hayatını kaybeden doktor Karakaya, ömrünü 'şifa' dağıtmaya adadı

Bakan Bozdağ imzaladı, 11-15 Temmuz'da açık görüş olacak
Bakan Bozdağ imzaladı, 11-15 Temmuz'da açık görüş olacak
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 131 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 131 sözleşmeli personel alacak
Motorine büyük indirim geliyor
Motorine büyük indirim geliyor
Vakalar üç haftada beş kat yükseldi
Vakalar üç haftada beş kat yükseldi
Bakan Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama
Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri
Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri
Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak
Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak
Yumurta fiyatlarına zam! Tanesi 2 TL'ye dayandı
Yumurta fiyatlarına zam! Tanesi 2 TL'ye dayandı
O ilde düğünlerde 'gram altın' yerine 'bamya' takılıyor
O ilde düğünlerde 'gram altın' yerine 'bamya' takılıyor
Erdoğan: Önümüzdeki şubat ve martta enflasyonu kontrol altına almış olacağız
Erdoğan: Önümüzdeki şubat ve martta enflasyonu kontrol altına almış olacağız
RTÜK'ten Konya'daki doktora saldırı haberlerine yayın yasağı
RTÜK'ten Konya'daki doktora saldırı haberlerine yayın yasağı
Çalışanların yüzde 46'sı asgari ücret ve altında gelire sahip
Çalışanların yüzde 46'sı asgari ücret ve altında gelire sahip
Dolar yükselişini sürdürerek 17,20 TL oldu
Dolar yükselişini sürdürerek 17,20 TL oldu
Okuyan ilçe: Her aileden 1 kişi kütüphane üyesi
Okuyan ilçe: Her aileden 1 kişi kütüphane üyesi
Fahiş fiyattan bilet satışına idari para cezası uygulanacak
Fahiş fiyattan bilet satışına idari para cezası uygulanacak
Türkiye, dünyada en fazla nüfusa sahip 18. ülke
Türkiye, dünyada en fazla nüfusa sahip 18. ülke
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
Ankara'da ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi
Ankara'da ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak
PKK ve FETÖ'cülerin iadesi için resmi yazı gönderildi
PKK ve FETÖ'cülerin iadesi için resmi yazı gönderildi
Kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken 6 husus
Kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken 6 husus
Dodurga'daki belediye seçiminin kesin sonuçları açıklandı
Dodurga'daki belediye seçiminin kesin sonuçları açıklandı
Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak
Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında da yayınlanacak
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
2022-YÖKDİL/2 başvuruları alınmaya başlandı
2022-YÖKDİL/2 başvuruları alınmaya başlandı
'1994 yılından bu yana en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi yapıldı'
'1994 yılından bu yana en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi yapıldı'
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu
Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Dışişleri Bakanlığı 180 personel alacak
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hayatını kaybeden doktor Karakaya, ömrünü 'şifa' dağıtmaya adadı

Karakaya'yı öğrencilik günlerinden tanıyan ve bir dönem aynı hastanede görev yapan doktor Mustafa Demirel: İnsanlığa hizmet edebilmek için tıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı. Ekrem, pırlanta gibi bir çocuktu. Karıncayı bile incitmeyen, masum bir insandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 09:34
Yazdır
Hayatını kaybeden doktor Karakaya, ömrünü 'şifa' dağıtmaya adadı

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya, düzgün kişiliği ve çevresindekilere yaklaşımıyla örnek gösterilen bir yaşam sürdü.

Karakaya'yı öğrencilik günlerinden tanıyan ve bir dönem aynı hastanede görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Demirel, AA muhabirine, akrabası da olan meslektaşı Ekrem Karakaya'nın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemlerde kendisinin başhekim olarak görev yaptığı Develi Devlet Hastanesinde gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Ekrem Karakaya'nın idealist bir doktor olduğunu ifade eden Demirel, "Ekrem, ikinci, üçüncü sınıftan itibaren mesleğini iyi yapabilmek için gönüllü olarak nöbetlere kalmak istedi. İnsanlığa hizmet edebilmek için tıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı. Ekrem, pırlanta gibi bir çocuktu. Karıncayı bile incitmeyen, masum bir insandı. Görev şehidi oldu." dedi.

Demirel, "Ekrem, hastaya bağırmayı bir kenara bırak, yüksek sesle konuşmayan, gülerken bile yüksek sesli gülmeyen, çok nazik, beyefendi birisiydi. Bazı insanların fotoğraflarından anlarsınız, pırıl pırıl bir çocuktu." ifadelerini kullandı.

- "Rabbim mükafatını cennette versin"

Ekrem Karakaya'nın Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki evinde site yöneticisi olan İbrahim Alıç da üzüntü içinde olduklarını belirtti.

Karakaya'nın geride iki kız çocuğu ve gözü yaşlı eş bıraktığını dile getiren Alıç, şunları kaydetti:

"Bu yapılan hunharca olan bir şey, yüreğimiz kaldırmıyor. İnşallah bu son olsun, bir daha olmaması için, elimizden gelen gayret neyse, vatandaş olarak, millet olarak yardımcı olalım. Genç yaşta görevine aşık, düzgün bir insan. Aileye ne yapılması gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Konuşmak çok zor. Rabbim inşallah mükafatını cennette versin."

Karakaya'nın üst kat komşusu Yahya Özüdoğru da Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aynı apartmanda oturduklarını söyledi.

Karakaya'nın dost canlısı, güzel bir insan olduğunu, yaşanan acı olaydan derin üzüntü duyduklarını dile getiren Özüdoğru, "Can kurtarma eğitimi almış bir insanın böyle canice katledilmesi bizi derinden üzdü. Geride bir eş, iki çocuk bıraktı. Acımız büyük, güzel bir insanı, güzel bir komşuyu kaybettik. Çok üzgünüz, sözün bittiği yerdeyiz. Allah rahmet eylesin. Allah, görev şehidi olarak öbür tarafta ağırlasın. Geride kalanlara Allah sabırlar versin." diye konuştu.

- Karakaya'nın doktorluğa adanmış ömrü yorumlara yansıdı

Öte yandan, sosyal medya sağlık sitelerinde, doktor Ekrem Karakaya ile ilgili hastalarının yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Doktor Karakaya'nın bir hastasının, "Enerjik, dikkatli, insanları ve işini seven bir doktor. Gelecek vadediyor. Sağlığıma kavuşmamdaki dikkati ve emeği için minnet borçluyum." yorumunu yaptığı görüldü.

Başka bir hastanın da Karakaya hakkında paylaştığı "Annem anjiyo olmuştu, işlem sırasında, serviste ve taburcu olduktan sonra bile ilgiliydi. Hastalarına önem veren biri, güler yüzlü, samimi, her şey için teşekkür ederiz." ifadeleri dikkat çekti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Bozdağ imzaladı, 11-15 Temmuz'da açık görüş olacak
Bakan Bozdağ imzaladı, 11-15 Temmuz'da açık görüş olacak
Kahramanın izinde 12 bin Ömer Halis
Kahramanın izinde 12 bin Ömer Halis
Silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi
Silahlı saldırıda ölen doktorun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi
TikTok fenomeni Khaby Lame, Müslüman ve Hafız olduğunu açıkladı
TikTok fenomeni Khaby Lame, Müslüman ve Hafız olduğunu açıkladı
Bakan Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama
Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri
Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri

Bu Habere Tepkiniz

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da

Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
Fahriye Evcen'e milyonluk hediye...

Fahriye Evcen'e milyonluk hediye...

Kuruluş Osman dizisinin sezon finalinin ardından vaktinin çoğunu ailesiyle geçiren Burak Özçivit, eşine hediye için milyonları gözden çıkardı.​