Bursa'daki otomotiv lisesi İngilizce yeterlilikle mühendis adayı yetiştirecek

- Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih ederek öğrenim hakkı kazanacak yüzde 1'lik dilimdeki öğrencilere 1000 lira aylık burs ve dizüstü bilgisayar verilecek.

Okulun Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Elektrikli Araçlar Dalı alanlarına Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre toplam 144 öğrenci alınacak.

Özellikle Elektrikli Araçlar Dalı ile otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu donanımda insan gücü yetiştiren istihdam garantili lisede, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren İngilizce hazırlık sınıfı da olacak.

Eğitim süresi bu sınıfla 5 yıla çıkacak okulda, teknolojik imkanlar ve donanımlarla, İngilizce yeterliliğe sahip geleceğin mühendislerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AA muhabirine, otomotiv ihracatçılarının büyük destek verdiğini okula tamamen sınavla öğrenci kabul edildiğini söyledi.

Bakanlıkça 4 yıllık eğitime ek olarak İngilizce hazırlığın eklendiğini belirten Gür, şöyle devam etti:

"Bursa, milli teknoloji açısından son derece stratejik bir şehir. Yerli otomobil üretimimiz de şehrimizin topraklarında gerçekleşecek. Bu açıdan baktığımızda yerli otomobil, milli teknoloji hamlesi gibi kavramlarımızın üreten güçlü Türkiye'de son derece önemli olduğu hepimiz tarafından bilinmekte. Üretimi insan yaptığı için insanın nitelikli olması son derece önemli. OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz önemli bir misyonu burada gerçekleştirecek, bu okul tamamıyla mühendis yetiştirmeye odaklanacak."

- Yüksek puan dilimindeki öğrencilere "tercih" çağrısı

Gür, amaçlarının teknoloji üreten bir şehirde teknoloji üretecek nesiller yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Proje okulu da olan bu lisenin, yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdiğini vurgulayan Gür, yüksek puan diliminde bulunup mühendis olmayı hedefleyen öğrencileri burada yetiştirmek istediklerini anlattı.

Serkan Gür, LGS sınavından yüksek puan alanlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"İdeali mühendis olmak olan öğrencilerimiz mutlak surette buraya bekliyoruz. Yüksek puan dilimindeki öğrencilerimizi OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bekliyoruz. Otomobil ve otomotiv Bursa için son derece önemli. Biz de bu okulumuz için bir kampanya başlattık; burs kampanyası. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız, bir de bu okulda yüksek düzeyde destek veren ana otomobil sanayicilerimiz var, onlarla bir araya geldik. Özellikle Milli Teknoloji Hamlesi içindeki yerli otomobil yapımının bu topraklarda olması dolayısıyla bu alanda otomotiv bölümünü seçen bütün öğrencilerimize aylık 300 lira burs vermeye karar verdik. Bir de geleceğin mühendislerinin bu okulda okuyacağını düşündüğümüz için ilk yüzde 1 dilimden seçen bütün öğrencilerimize de aylık 1000 lira burs vereceğiz ve aynı zamanda yerli bir dizüstü bilgisayarı eğitim öğretime başlarken kendilerine hediye edeceğiz."

Okuldaki imkanların çok fazla olduğuna işaret eden Gür, bu lisenin fiziksel anlamda Türkiye'deki en iyi yapılardan olduğunu sözlerine ekledi.