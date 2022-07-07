Görev başında vurulan doktor Ekrem Karakaya'ya veda

Konya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı hastanede öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor.

CNN Türk yayınında konuşan, DHA muhabiri Olcay Düzgün cenaze törenine ilişkin bilgileri aktardı.

Olcay Düzgün'ün açıklamaları şöyle:

İLÇEDE HÜZÜN HAKİM

Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Dün akşam yakınları tarafından teslim alınan cenaze öncelikle baba ocağına getirildi, ardından törenin yapılacağı alana getirildi. Develi ilçesinde hüzün hakim...

SAĞLIKÇILAR BEYAZ ÖNLÜKLERİYLE GELDİ

Törene çok sayıda bir katılım var. Sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle cenazeye gelmiş durumda.

BAKAN KOCA CENAZEDE

Cenazeye Sağlık Bakanı Koca da katılıyor.

BİR HAFTA ÖNCE BABA OCAĞINDAYDI

Karakaya'nın vefat etmeden önceki hafta sonu Kayseri'ye geldiği, sonrasında bayramda görevli olduğu için Konya'ya döndüğü belirtildi.

"CENAZEMİZ VAR, HASTA BAKILMAYACAK"

Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından olayın yaşandığı klinik, kapısına 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asılarak, kapalı tutuldu.

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

'CENAZEMİZ VAR' YAZISI

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.

DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MESLEKTAŞLARININ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Konya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından meslektaşlarının gözyaşları içerisinde Kayseri'yi uğurlandı. Uğurlama törenine çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Karakaya'nın tabunun üzerine Türk bayrağı olduğu görüldü. 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu olan Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya'nın da mali müşavir olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırının yaşandığı odada ise eşyaların dağıldığı görüldü.

ANNESİNİ AMELİYAT ETMİŞ

Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın (58) 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi'nden sevkle Konya Şehir Hastanesi'ne getirildiği, burada doktor Ekrem Karakaya (47) tarafından anjiyo ameliyatı yapıldığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği bildirildi.