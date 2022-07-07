Fenerbahçe'nin Instagram hesabına ulaşılamıyor!
Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına ulaşılamıyor. Fenerbahçe'nin Instagram hesabına ulaşmak isteyen kullanıcılar bir hatayla karşılaşıyor. Hesabın şu an için kapatıldığı ve erişimin olmadığı öğrenildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Temmuz 2022 15:03
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyada bir hayli önem vermesiyle tanınıyor. Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı-lacivertlilerin Instagram hesabının neden kapatıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Bu olayın ardından Fenerbahçeli yetkililerin Instagram yöneticileriyle görüştüğü ve erişim sorunu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız