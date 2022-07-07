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İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında tartışma

Zeytinburnu'nda İSKİ binası açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma yaşandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Temmuz 2022 15:12
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İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında tartışma

İSKİ'nin Zeytinburnu'ndaki yeni hizmet binası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katıldığı törenle açıldı. Tören sonrası İmamoğlu ve Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma çıktı.

Ömer Arısoy'un dün yapılan İBB meclisindeki konuşmasını kasteden İmamoğlu, "Senin 1 metrekare yerin olsa iznin olmadan bina yapılabilir mi? O zaman ben senin tüm tabelalarını söküyorum desem kıyamet koparırsın" dedi.

Ömer Arısoy ise Eylül 2020'de projenin İBB'ye gönderildiğini belirterek 1,5 yıl neden cevap alamadığını sordu. İmamoğlu da bakanlığı ve basketbol federasyonuna çağrıda bulunduğunu ancak projenin anlatılmadığını söyledi.

İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na konuyla ilgili randevu verdiğini dile getirdi. Türkoğlu'nun projeyi gelip anlatmadığını söyleyerek kendisine dönüş yapmadığını ifade etti.

Arısoy'un itiraz etmesi üzerine İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor bir dinleyin" dediği duyuldu.

Arısoy'un bunları konuşmanın yerinin kameralar önü olmadığını belirterek, "Bunun çözümünü yeşil alana dokunulduğu gerekçesiyle milyon ceza yazmak değildir" demesi üzerine İmamoğlu, bakanlık ve basketbol federasyonundan cevap alamadığını vurgulayarak "Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var" dedi.

"Mülk sahibi devlettir. Devletin bir parçası büyükşehirdir, gelip konuşacaklar " diyen İmamoğlu, "Sen AKP'lisin diye seninle konuşmuşlar" dedi. Arısoy da, "Ruhsatı ben verdim, paydaştır. Bu tavrınızı doğru bulmuyorum. İSKİ'nin açılışından bunu konuşuyoruz. Keşke gelmeseydim" diye konuştu. Ömer Arısoy bir buçuk yıldır cevap alamadığını belirterek, "Böyle ayak üstü olmaz. Samimi değil bu. Medyanın önünde bir ilçe başkanı ile bir büyükşehir belediye başkanının müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem bu değil" dedi. İmamoğlu'nun kendisini suçladığını belirtmesi üzerine Arısoy yaptığı konuşmasında İmamoğlu'nun adının geçmediğini belirterek "Bu tavrınız iş görme tavrı değil. Ben buraya İSKİ'nin binasının açılışına geldim keşke yukarıda konuşsaydınız, teessüf ediyorum" diyerek binadan ayrıldı.

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