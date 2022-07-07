Erdoğan, şehit askerler Sarı ve Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 15:25
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sarı ve Koca'nın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız