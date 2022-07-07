Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, Meclisi olağanüstü toplantıya davet etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 16:25
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız