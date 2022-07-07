Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 18:12
İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi. İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız