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Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçlarını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Temmuz 2022 18:46
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Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre yapılan duyuru doğrultusunda resmi ve özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunanların durumları değerlendirilerek sonuçlar açıklandı. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlere ilişkin sayısal verileri paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 531 bin 885'i uzman öğretmenlik, 70 bin 437'si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı. Özel öğretim kurumlarında çalışan 10 bin 171 eğitimci uzman öğretmenlik, başöğretmenlik için de 308 olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin başvurusu kabul edildi. MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bin 479 eğitimci uzman öğretmenlik, başöğretmenlik için ise 165 olmak üzere toplam bin 644 öğretmenin başvurusu kabul edildi. Böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 kişi eğitim programlarına katılmaya hak kazandı."

Bakan Özer, uzman ve başöğretmenlik yolundaki süreçte tüm öğretmenlere başarılar dileyerek sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan resm eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak https://www.oba.gov.tr (Öğretmen Bilişim Ağı) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022; başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere katılabilecek.

Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge hükümlerine göre resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitim programına başvurusu kabul edilen adayların söz konusu Yönerge eki Ek-2 ve Ek-3'te yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmış olduklarını belgelendirmeleri gerekiyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenler, MEBBİS üzerinden başvuru yaparak mesleki gelişim çalışmalarına ait belgelerini 7 Temmuz-3 Ekim 2022 tarihleri arasında görev yaptıkları okul/kurum aracılığı ile MEBBİS'e yükleyecek. Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin, MEBBİS'te kayıtlı mesleki gelişim çalışmalarına ait bilgileri doğrudan ilgili ekrana yansıtıldı. Böylece yüzde 91'e yakın öğretmenin mesleki gelişim çalışmaları tamamlandı. MEBBİS'teki verilerden en az iki mesleki gelişim çalışması bulunanlar, ayrıca belge yüklemeyecekler. MEBBİS'teki verilerde belgesi olmayan ya da belgesi eksik olan öğretmenler/uzman öğretmenler ise eksik olan belgelerini okul/kurum aracılığı ile yükleyecek.

Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmen/uzman öğretmenlerin 7 Temmuz- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında https://basvurular.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile kaç adet belge yüklemeleri gerektiğini sorgulamaları ve başvuru yapmaları, daha sonra gerekli belgeler (mesleki gelişim çalışmaları ve yüksek lisans/doktora diplomaları vb.) ile kurumlarının bağlı bulunduğu il/ilçe özel öğretim değerlendirme komisyonuna başvurmaları gerekiyor. Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin ise mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri görev yaptıkları kurumlarca yürütülecek.

Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
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