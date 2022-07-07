Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı

Hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra açıklamada bulundu.

Kardeşinin 23 yıllık doktor olduğunu ifade eden Mehmet Murat Karakaya, şu ifadeleri kullandı;

"Ekrem kardeşim 23 yıllık bir doktordu. Önlüğünü giydiğinden bu güne kadar 7/24 çalıştı, tüm Develi, Kayseri halkı, daha sonra çalıştığı Karabük, Konya halkı şahit. Biz kardeşimizle yılda 10 gün bile tatil yapamadık, vakit geçiremedik.

Geçen hafta pazar günü bir görüşme yaptık, 'Bayram izni almayacak mısın ağabey?' dedim. 'Alamayacağım, nöbetlerim var' dedi. Çarşamba günü şehit oldu. Sağlık bakanımız geldi, cumhurbaşkanımız aradı, hepsinden Allah razı olsun. Ekrem kardeşimiz gerçekten çalıştı, gayret gösterdi.

Bir resmi hastası varsa bir de gayrı resmi hastası vardı. Ayak ağrılarından tutun da boğaz ağrılarına kadar her soran kişiye cevap verir, ilgisiz kalmazdı. Biz kendisinden memnunduk, Kayseri gurur duyuyordu. Rabbim rahmet eylesin"