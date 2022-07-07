Kemal Gümüş: TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü
TRT KURDİ Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş; 'Yenilenen içerikleriyle @TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü. Son 8 ayda ekrana gelen yeni ve özgün içerikler reyting sonuçlarına yansıdı. Yeni yayın politikası ile reytinglerde tüm kuşaklarda %66, Prime Time'da ise %86 oranında artış sağlandı. Bizi izlemeye devam edin.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Temmuz 2022 22:12
TRT KURDİ Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Gümüş paylaşımında; "Yenilenen içerikleriyle @TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü. Son 8 ayda ekrana gelen yeni ve özgün içerikler reyting sonuçlarına yansıdı. Yeni yayın politikası ile reytinglerde tüm kuşaklarda %66, Prime Time'da ise %86 oranında artış sağlandı. Bizi izlemeye devam edin.' ifadelini kullandı.
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Yenilenen içerikleriyle @TRTKurdiTV halkımızdan yoğun ilgi gördü. Son 8 ayda ekrana gelen yeni ve özgün içerikler reyting sonuçlarına yansıdı. Yeni yayın politikası ile reytinglerde tüm kuşaklarda %66, Prime Timeda ise %86 oranında artış sağlandı. Bizi izlemeye devam edin. pic.twitter.com/nFIMd20dq4Kemal Gümüş 🇹🇷 (@kemalgms) July 7, 2022