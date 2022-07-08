8 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
8 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- TCMB, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da G-20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak ve mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.
(Bali)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası okuyacak.
(Mekke)
SPOR
1- Beşiktaş ve Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.
(Kufstein/Graz/Kranj)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.
(Londra)
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turu yapılacak.
(Spielberg/18.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız