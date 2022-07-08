Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Eklenme : 08 Temmuz 2022 01:40
YÖNETMELİK
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR
KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 5 ila 33 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız