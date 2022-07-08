Keşiflerin devamı gelecek: 4 petrol sahası daha var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da keşfedilen petrolün rezervini 7,5 milyon varil olarak müjdeledi. Kuyularda incelemelerde bulunan Bakan Dönmez'e, Yeni Şafak da eşlik etti. Bir süre önce keşfedilen ve kısa süre içinde üretime geçen Çukurova-1 kuyusuna nisan ayında Çukurova-2 eklenmiş. Kuyularda günlük 110 varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

BATMAN GİBİ OLACAK

Türkiye ekonomisine kazandırılan petrol miktarı ise 25 bin varili aştı. Üretimin 17 bin 94 varili Çukurova-1, 8 bin 21 varili ise henüz nisanda faaliyete geçen Çukurova-2 kuyusundan. Çukurova-1 48, Çukurova-2 ise günlük 88 varil üretim kapasitesine sahip. Yine aynı bölgede benzer formasyona sahip dört saha daha bulunuyor. Onun için iki ve üç boyutlu sismik araştırmaları tamamlandıktan sonra hemen ardından keşif amaçlı sondaj yapılacak. Bölgenin ileride Batman ve Adıyaman'da olduğu gibi bir üretim merkezi haline dönüştürülmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ EN SIĞ REZERV

Bakan Fatih Dönmez, Çukurova'da bulunan petrol rezervinin tamamının 7,5 milyon varilden fazla olduğunu belirtti. Bakan Dönmez, "Çukurova-1 ve Çukurova-2'nin kuyularının çıkardığı toplam petrol miktarı 25 bin varilin üzerinde. Bugünkü petrol fiyatları ile toplam 1 milyar dolarlık bir rezerve sahibiz. Aynı zamanda Çukurova-2 kuyusunda 358 metreden çıkarılan petrol ile Türkiye'de gerçekleşen en sığ petrol üretimi rekoru kırıldı. Bu sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.

8 KUYU DAHA KURULACAK

Çukurova petrol üretim bölgesinde 2022 yılının sonuna kadar 8 adet kuyu daha kurulacağını müjdeleyen Dönmez, "Mevcut iki kuyumuz ile birlikte toplamda 10 kuyudan petrol arama faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

DÖRT POTANSİYEL SAHA BULUNUYOR

Bölgede başka çalışmaların da yürütüldüğünün altını çizen Bakan Dönmez, şöyle dedi: "Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız. Belki buradaki toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar daha fazla potansiyel içerdiğini içeride arkadaşlarımız söylediler."

SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Sahanın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam ederken Çukurova-7 kuyusuna TPIC firmasına ait MR-7000 isimli sondaj kulesinin montajı tamamlanmak üzere, sondaj kulesinin 9 Temmuz'da faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Açılacak 8 kuyunun ise derinlikleri ortalama 500 metre olup petrolün bulunma derinliğine göre (+/-) 200 metre derinliklerde olması planlanıyor. Bir kuyunun montajı ise ortalama 25 gün sürüyor.

SU DEYİP KAPATTILAR

Tarlasında ilk petrolü bulan Cengiz Buhur, 1998 yılında tarlasında su kuyusu açtığını belirterek, 204 metrede petrole rastladığını söyledi. Bulut petrolün hikayesini şöyle anlattı: "O dönemin yetkililerine bildirdim. Baktılar geldiler, su olduğunu söyleyip kapattılar. 200 dönüme yakın mısırım vardı. Sularız dediler. Sonra burada bir çalışma yapmadılar. Ben yeniden çalışmaya başladım ve 200 metredeki kuyumdan 20 varil kadar petrol topladım. Petrol var diye bazı yerlerde paylaştım . Üstünü kapatmak istediler. O günün şartlarında geldiler beni susturmak için 3 kilometre ileriye sondaj kuyusu kurdular. 1998 ile 2000 yılı aralarında çeşitli firmalar geldi buraya. Özel şirketler de geldi ama bir şey bulamadılar. Onların amaçları bankaları dolandırıp kaçıp gitmekmiş. Amaçlarına ulaşamadılar. Şimdi kapattıkları kuyularda petrol çıkıyor. 1998'de ilgilenmediler. 98 eski Türkiye'ydi. O zamanki çalışan yetkililer bunu kapatmak istediler. Sonuçta galip gelen ben oldum."

Fazlı Şahan