Altılı masada sıkıntı büyüyor! Ortaklar rahatsız

Erdoğan'ın adaylığı önünde anayasal hiçbir engel olmamasına rağmen, bazı hukukçular tarafından '3'üncü defa aday olamaz' şeklinde başlatılan tartışmalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dahil olmak istemiyor. Hatta Erdoğan'ın adaylığına bir itirazlarının olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde olan Akşener'i, kurmaylarına da bu konuda yeni bir tartışma başlatılmasının doğru olmayacağını söylediği belirtiliyor. İyi Parti yönetimi, geçmişte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan 367 tartışmasının benzerinin yeniden gündeme getirilmesini istemiyor ve Erdoğan'ın adaylığına da hukuki bir itirazları bulunmuyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan'ın adaylığının hukuki yollarla engellenmesinin doğru yöntem olmadığını dile getirmişti. Başından itibaren 6'lı masanın ortakları arasında en fazla 'kriz çıkaran' isim olarak görülen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın adaylığı konusunda da diğer liderlerle ters düştü. Davutoğlu "Bir dönem daha hakkı varmış gibi normal bir seçime giderse itiraz ederiz" diyerek ortaklarından farklı düşündüğünü ima etti.

'RÖTAR' RAHATSIZLIĞI

Bu arada, Davutoğlu'nun 6'lı masa buluşmalarına genellikle geç kalması ve bazı toplantılara tüm liderlerden sonra gelmesine, diğer partilerin yönetimleri tepki göstermeye başladı. Davutoğlu'nun kendini 'Başbakan' olarak görmeye devam ettiğine dikkat çekilen muhalefet kulislerinde "Başbakanlığının eskide kaldığını görmek istemiyor. 6'lı masada egolar dışarıda bırakılmalı. Ama zaman zaman Sayın Davutoğlu'nda bunun tersi tavırlar görülüyor. Bugüne kadar yapılan toplantılara genellikle geç gelmesi de bundan" değerlendirmesi yapılıyor.