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ABD heyeti PKK'ya 'çekil' dedi

Madrid'deki NATO zirvesinin bir etkisi de Suriye'nin kuzeyinde oldu. Türkiye'nin olası Münbiç ve Tel Rıfat harekatına karşı ABD'den güvenlik garantisi isteyen PKK/YPG beklediği desteği bulamadı

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Temmuz 2022 08:15
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ABD heyeti PKK'ya 'çekil' dedi

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ortak mücadele kararının çıktığı Madrid'deki NATO zirvesinin etkileri sahada da görülmeye başlandı. Türkiye'nin olası Münbiç ve Tel Rıfat harekatına karşı ABD'den güvenlik garantisi isteyen PKK/YPG, beklediği desteği alamadı. ABD, PKK/YPG'ye "çekilin" mesajı verdi. PKK/YPG'yi köşeye sıkıştıran süreç Haziran sonu Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi ile başladı.

İŞARET FİŞEĞİ MADRİD

Türkiye'nin bastırmasıyla zirvede "PKK/YPG ve FETÖ'ye karşı ortak mücadele" vurgusu çıktı. Ardından ABD'li Senatör Lindsay Graham Türkiye'yi ziyaret etti. Mabeyn Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya gelen Graham, sonra Irak'a geçti. Burada da Irak hükümeti yetkilileri ve Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetimle bir araya gelen Graham'ın ana gündem maddesi Suriye'ydi.

PKK İLE 3 GÖRÜŞME

Graham'ın bir sonraki durağı da Suriye oldu. Aralarında Graham ile Irak ve Suriye'deki uluslararası koalisyon güçlerinin komutanı General John Brennan'ın da bulunduğu ABD'li heyet, salı günü Haseke kırsalındaki askeri üste PKK/YPG'lilerle görüştü. PKK/PYD adına toplantıya "Mazlum Kobani" kod adlı elebaşı Ferhat Abdi Şahin katıldı. Bu görüşmeye paralel başka bir ABD heyeti de Aynel Arap (Kobani) ve Münbiç'te PKK'lılarla görüştü. Ancak örgüt istediğini alamadı.

ÇEKİLMEYİ REDDETTİ

ABD her iki görüşmede de "Türkiye'ye karşı bizi koruyun" talebinde bulunan PKK/YPG'ye destek vermedi. PKK'ya yakın kaynaklar ABD heyetinin "Türkiye'yi büyük bir operasyondan vazgeçirmek için Münbiç'ten çekilin" teklifinde bulunduğunu iddia etti. Arap kaynaklar ise ABD'nin teröristlere Tel Rıfat'tan çekilmelerini önerdiğini öne sürdü. Ancak PKK bu teklifleri kabul etmedi. Dün bir açıklama yayınlayan terör örgütü, olası operasyona karşı sözde seferberlik ilan etti.

Hatice Saka

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