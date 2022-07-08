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Togg'dan dev iş birliği! Dünyanın en büyük inovasyon platformu ile anlaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu olan Togg'dan dev iş birliği. Küresel rekabet ortamına girmek üzere olan Togg, dünyanın en büyük inovasyon platformu olan Plug and Play ile iş birliğine giderek küresel mobilite ekosistemini büyütecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Temmuz 2022 08:39
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Togg'dan dev iş birliği! Dünyanın en büyük inovasyon platformu ile anlaşıldı

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen STARTUP AUTOBAHN Expo 2022 etkinliğine katılan Togg, 20 ülkede 400 kurumsal partnere sahip bir yenilik platformu olan Plug and Play ile mobilite alanında iş birliğine gidileceğini açıkladı. Togg, iş birliği kapsamında Türkiye'de Bilişim Vadisi'yle hayata geçirdiği Mobilite Hızlandırma Programı'nı uluslararası arenaya taşıyarak uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı ile startuplara yol gösterecek. Program kapsamında, global girişimcilere mentorluk, finansal danışmanlık ve proje desteği gibi ihtiyaç duyulan her konuda destek verilecek.

KRİTİK BİR ROL OYNUYOR

Togg, aynı zamanda Plug and Play tarafından desteklenen açık bir inovasyon platformu olan STARTUP AUTOBAHN'a da üye olarak küresel oyuncularla birlikte mobilite alanında aktif rol alacak. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mobilite ekosisteminde startupların, yeni teknoloji çözümlerinin çok önemli bir parçasını olduğunu belirterek, şirketlerin 5-10 yıl öncesine kadar kendi AR-GE birimlerine güvendiklerini ancak startuplar ile birlikte teknolojik yeniliğin daha önce hiç görülmemiş bir hıza ulaştığını, mobilite ekosisteminin şekillenmesinde de startupların kritik bir rol oynadığını vurguladı.

"MOBİLİTE EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN İÇİNDEYİZ"

Karakaş, yeni oyuncularla yapılan iş birliklerinin sürdürülebilir değer oluşturulmasına imkan tanıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Plug and Play ile hayata geçireceğimiz Mobilite Hızlandırma Programı da ekosistemin çok önemli bir unsuru olan startupları desteklemek için attığımız önemli bir adım. Avrupa'nın gerçek anlamda ender mobilite ekosistemi uygulama platformuyuz...

Haziran ayında Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliği olan Vivatech'te yer alarak startup yaklaşımımızı aktardık. Etkinliğin merkezinde yer alan Mobility Park by Togg ile de startupların nabzını tutma fırsatı bulduk. Küresel rekabete hazırlanan bir şirket olarak sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da mobilite ekosistemini geliştirecek her türlü çalışmanın içinde olmaya devam edeceğiz."

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNOVASYON PLATFORMU İLE ANLAŞILDI

Plug and Play Türkiye Direktörü Lale Gözübüyük de Togg'un, bir otomobilden çok daha fazlası olmayı hedeflediğini bildirdi. Gözübüyük, "Dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug and Play; sadece küresel otomotiv firmalarına değil, başta mobilite olmak üzere birçok sektöre yayılan birikimini, geliştirdiği imkanlarını bu uzun yolculuğunda Togg ile paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyacaktır." ifadesini kullandı. Togg CEO'su Karakaş, bugün Togg'un küresel mobilite ekosistemini paylaştığı salonda, 2019'da da Alman otomotiv endüstrisinde çalışan, çoğunluğu Türk 400 mühendise Togg'u ve hedeflerini anlatmıştı.

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