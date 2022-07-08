Komşusunun evini yaktı, kendini yakmak istedi, özel harekat operasyonuyla yakalandı
Adana'da komşusunun evini yakan bir kişi daha sonrada da kendini yakmak isteyince özel harekat polisi devreye girdi. Ekipler, evin kapısını koçbaşıyla kırıp kadını etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
Adana'da Meryem B. (39), karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.'nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.'nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İKNA EDİLEMEYİNCE POLİS GELDİ
Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi.
KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRDILAR
Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı. Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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